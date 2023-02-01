الصرف الصحي بالإسكندرية: رفع حالة الاستعداد بعد الإعلان عن التقلبات الجوية

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إنّ هيئة الأرصاد الجوية نوّهت منذ أول أمس الاثنين إلى وجود تقلبات جوية، لذلك فقد جرى رفع حالة الاستعدادات في الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومن مساء الاثنين كان هناك برد شديد جدا، وبدأت الأمطار ما بين برق ورعد على معظم أنحاء المحافظة، واستمرّ هذا الأمر على مدار الأمس، ما بين أمطار متوسطة وغزيرة على معظم الأنحاء.

سقطت حبات البَرَدْ على شرق الإسكندرية

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «سقطت حبات البَرَدْ على شرق الإسكندرية، وفي ليلة اليوم الأربعاء سقطت أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وفي الساعة السابعة صباحا زادت وتيرتها على شرق الإسكندرية، لكن الآن الأمور مستقرة والأجهزة رفعت درجة استعدادها، ونتعامل فورا مع كل تجمعات المياه».

نشكر الإدارة العامة للمرور بالمحافظة على كل جهودها

وتابع «نافع»: «نشكر الإدارة العامة للمرور بالمحافظة على كل جهودها؛ إذ رصدت عددا من النقاط التي دائما ما ترد بشأنها بلاغات أثناء هطول الأمطار، ولدينا بلاغات من غرفة عمليتا المحافظة والنجدة بأن بعض الأماكن بها تجمعات مياه أمطار، بواقع 155 نقطة على مستوى المحافظة، دفعنا بسيارات الشفط والبدّالات لتقليل المشكلات وسحب المياه».

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية: «الدولة وفرت لنا أشياءً كثيرة في الإسكندرية، مثل رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بتكلفة قدرها 2.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى مليار جنيه أخرى لمنظومة شفط مياه الأمطار بواقع 3 مراحل وعندما تنتهي المشروعات فإن الإسكندرية هترجع زي زمان، لما يحصل أي شتاء وأمطار هنلاقي الشوارع مغسولة ومفيش أي تأثير على مستوى المحافظة بالكامل».