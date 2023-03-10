«السياحة» تعقد ورشة عمل بالغردقة لمتابعة مشروع التحول الرقمي بالفنادق

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة نظمت ورشة عمل موسعة حضرها الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على سياحة اليخوت، والدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، وممثلي 60 منشأة فندقية بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة مشروعات التحول الرقمي التي تم تنفيذها بهذه المنشآت.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن هذه الورشة حضرها عدد من ممثلي الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى ممثلي شركات تقديم خدمات الإنترنت المرخص لهم.

رفع كفاءة سرعات خدمات الإنترنت بالمنشآت الفندقية

ومن جهته أوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على سياحة اليخوت، أن تنظيم هذه الورشة جاء في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة عدد من مشروعات التحول الرقمي وعلى رأسها رفع كفاءة سرعات خدمات الإنترنت بالمنشآت الفندقية بعد أن انتهى فريق العمل المشكل من الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أعمال المسح الميداني لعدد 73 منشأة فندقية فئات الـ 5 والـ 4 نجوم بمدينة الغردقة، وذلك خلال أعمال المرحلة الثانية لرفع كفاءة سرعات خدمات الإنترنت.

وأضاف أن ورشة العمل ناقشت أيضا الخدمات المميكنة للإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية حيث تم إتاحة أكثر من 52 خدمة رقمية خاصة بتراخيص المنشآت الفندقية.

تلقي الخدمات السياحية بالمنشآت الفندقية

وأشار شريف إلى أن ميكنة الخدمات داخل الإدارة المركزية للرقابة على المنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية تستهدف تيسير تلقي الخدمات السياحية للمنشآت الفندقية والسياحية عبر الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار، بحيث لا يقوم أي طالب خدمة بالتوجه إلى مقار الإدارة بل التقدم بطلبه عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة للحصول على التراخيص المطلوبة أو تجديد التراخيص القائمة ويقوم بسداد كافة الرسوم المستحقة من خلال هذا الموقع.

يشار إلى أن مشروع رفع كفاءة سرعات خدمات الإنترنت قد بدأ تنفيذه منذ حوالي عام ويُنفذ على ثلاث مراحل حيث شملت المرحلة الأولى المنشآت الفندقية بالقاهرة الكبرى ومدينة شرم الشيخ، وتشمل المرحلة الثانية محافظات الأقصر، وأسوان، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بينما تضم المرحلة الثالثة باقي المنشآت الفندقية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.