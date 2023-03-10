إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل على «الصحراوي الغربي» بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة، وجروح وكسور وكدمات متفرقة في الجسم، ظهر اليوم الجمعة، إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ربع نقل كانا يستقلانها على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة التوازن في يد السائق الذي فقد سيطرته عليها فانقلبت.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث انقلاب السيارة الذي وقع على طريق أسيوط الغربي أمام مدخل مدينة العياط، وتبينّ إصابة شخصين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى العياط المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، كما جرى تسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.