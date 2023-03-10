ننشر أسماء المصابين في انقلاب «ميكروباص» بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، قبل قليل، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

أسماء المصابين في الحادث

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وجميعهم من محافظة بني سويف، وهم:

علي كمال محمد، 34 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

عبد النبي حلمي عثمان، 38 سنة، كسر في عظام الوجه.

محمد نور حافظ، 60 سنة، كسر في الضلوع، وجرح في الرأس.

أحمد محمد جابر، 30 سنة.

ـحمد محمد سعيد، 26 سنة.

إسلام أحمد جابر، 17 سنة.

مصطفى عبود عبد الرازق، 29 سنة.

إسلام حسن حسين، 16 سنة.

يوسف ياسين محمد، 18 سنة.

محمود سيد طه، 32 سنة.

وجميع المصابين من محافظة بني سويف عدا المصاب قبل الأخير من محافظة المنيا.

نقل المصابين للمستشفى

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتم إيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتقديم العلاج اللازم لهم.

تفاصيل انقلاب ميكروباص

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.