أعلنت وزارة السياحة فتح باب تقدم المواطنين للحج السياحي 2023 بعد غدٍ، الأحد، وحتى يوم 19 إبريل المقبل، لافتة إلى إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الفائزين بالحج السياحي لهذا العام يوم 30 إبريل المقبل، مشيرة إلى أن حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج المخصصة لمصر هذا العام بلغت نحو 16 ألف تأشيرة.

الحج السياحي 2023

وأشارت الوزارة في بيان أن ضوابط الحج السياحى 2023 التي أصدرتها مساء أمس، شملت تخصيص نحو 75% من تأشيرات الحج السياحي لهذا العام للبرامج الاقتصادية وذلك لإتاحة الفرصة للبسطاء ومحدودي الدخل لأداء الفريضة هذا العام، وتابعت: «بلغت تأشيرات الحج المخصصة للبرامج الاقتصادية (البري - الاقتصادي طيران) 12 ألف تأشيرة، 8 آلاف لمستوى الاقتصادي طيران و4 آلاف لمستوى الحج البري»، موضحة أن عدد تأشيرات مستوى الحج الـ 5 نجوم بلغت 4 آلاف تأشيرة فقط.

أسعار برامج الحج السياحي 2023

وأوضحت وزارة السياحة من خلال الضوابط أن أسعار برامج الحج السياحي 2023 تبدأ من 130 ألف جنيه وذلك بالنسبة للبرامج الاقتصادية «الاقتصادي طيران - البري»، فيما تبدأ أسعار برامج الحج مستوى الـ 5 نجوم والذس تم تقسيمه هذا العام إلى 3 مستويات من 230 ألف جنيه دون حساب سعر تذكرة السفر.

وأشارت وزارة السياحة، أن أسعار برامج الحج السياحي 2023، جاءت على النحو التالي:

- المستوي الاقتصادي طيران بـ 130 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

-المستوي البري بـ 130 ألف جنيه.

- مستوي 5 نجوم إقامة بفنادق تبعد عن الحرم من 1250 متر وحتى 4000 متر بـ 230 ألف جنيه دون تذكرة السفر.

- مستوي 5 نجوم إقامة بفنادق صف ثان من الحرم بمسافة من 250 متر وحتى 1250 متر من الحرم المكي بـ 275 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.

- مستوي 5 نجوم إقامة بفنادق صف أول على الحرم وحتى 250 متر من الحرم بـ 310 ألف جنيه دون تذاكر الطيران .