حبس أمين مكتبة 15 يوما لاتهامه بالتحرش بطالبة في مدرسة بالبحيرة

قررت محكمة جنح شبراخيت بمحافظة البحيرة، حبس أمين مكتبة بإحدى مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بطالبة بالصف الأول الإعدادي.

تحرش أمين مكتبة بطالبة

وقال محمد حمادة، محامي المجني عليها، إن قرار حبس المتهم يعد تمهيدا للإحالة للمحاكمة الجنائية العاجلة عقب ثبوت كافة الأدلة المعززة بشهادة الشهود وتحريات جهات البحث الجنائي التي أكدت صحة الواقعة.

بلاغ من والد الطالبة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من والد الطالبة «حنين.ي»، بالصف الأول الإعدادي في إحدى مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، يفيد بأنه أثناء تواجد ابنته المجني عليها بفناء مدرستها، طلبت من أمين المكتبة عددا من الكتب فطلب منها الصعود للمكتبة وأثناء وجودها باغتها متحسسا أجزاء من جسدها.

وتقدم ولي أمرها بمذكرة لمديرة المدرسة، والتي أحالتها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وانتهى الأمر إلى ثبوت الخطأ في حقه وتوقيع جزاء خصم شهر من الراتب، وتم تخفيفه بموجب قرار من الإدارة المركزية لـ 15 يوما فقط لارتكابه سلوكا مشينا على نحو جاء بصدر القرار.

العقوبة القانونية

ومن جانبه، قال محمد الفقي محامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة على المتهم تصل إلى سنتين حبس وغرامة مالية.