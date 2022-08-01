حبس المتهم بقتل شخص في مشاجرة بالهرم 4 أيام.. تحرش بشقيقته

أمرت جهات التحقيق بحبس «خيال» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بقتل شخص آخر بدائرة قسم الهرم، كما استعجلت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية والنهائية في الواقعة.

العثور على الجثة وإخطار النيابة العامة

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالي يفيد مقتل رجل وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وتبين العثور على جثة المجني عليه وتم إخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

المتهم تحرش بشقيقة المجني عليه

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان من قبل الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن السبب وراء الجريمة هو نشوب مشاجرة بين المجني عليه وابن شقيقته ضد المتهم ويعمل «خيال» بعدما تحرش الأخير بشقيقة المجني عليه، فأخرج سلاحا أبيض وقام بطعن الضحية حيث سدد له عدة طعنات في منطقة الصدر ما أدى لمصرعه على الفور.

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم كما نجحت في إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم عرض المتهم على جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة.