«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا السبت.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت، إذ يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا

وتشهد حالة الطقس غدا، وفق بيان الأرصاد، تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما أشار بيان هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالة غربية جنوبية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة من 0.5 إلى 1.25 متر.

درجات الحرارة غدا

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية، فهي كما يلي.

- القاهرة 27 - 15

- العاصمة الإدارية 27 - 14

- أكتوبر 28 - 14

- بنها 27 - 14

- دمنهور 26 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 27 - 14

- المنصورة 27 - 14

- الزقازيق 26 - 14

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 26 - 14

- دمياط 26- 13

- بورسعيد 27 - 14

- الإسماعيلية 27 - 13

- السويس 26 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 25 - 13

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 26 - 04

- كاترين 18- 06

- الطور 26 - 15

- طابا 25 - 15

- شرم الشيخ 28 - 17

- الإسكندرية 25 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 13

- مطروح 25 - 14

- السلوم 26 - 10

- سيوة 28 - 10

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 29 - 16

- سفاجا 28 - 15

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 25 - 15

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 28 - 15

- الفيوم 28 - 10

- بني سويف 28 - 11

- المنيا 28 - 12

- أسيوط 29 - 11

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 31 - 15

- أسوان 32 - 15

- الوادي الجديد 29 - 12

- أبو سمبل 30 - 13