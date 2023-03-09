«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا، ودرجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات كافة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا

ووفق بيان الأرصاد، يشهد طقس الغد، تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، إضافة إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فهي كما يلي.

- القاهرة 27 - 14

- العاصمة الإدارية 27 - 14

- أكتوبر 28 - 14

- بنها 27 - 14

- دمنهور 26 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 27 - 14

- المنصورة 27 - 14

- الزقازيق 27 - 14

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 26 - 14

- دمياط 26- 13

- بورسعيد 25 - 12

- الإسماعيلية 26 - 13

- السويس 26 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 24 - 13

- رأس سدر26 - 15

- نخل 24 - 04

- كاترين 22- 06

- الطور 27 - 15

- طابا 25 - 15

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 21 - 14

- السلوم 20 - 10

- سيوة 25 - 10

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 28 - 16

- سفاجا 28 - 15

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 31 - 14

- حلايب 28 - 15

- أبو رماد 29 - 15

- رأس حدربة 28 - 15

- الفيوم 29 - 10

- بني سويف 28 - 11

- المنيا 28 - 10

- أسيوط 29 - 11

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 31 - 15

- أسوان 32 - 15

- الوادي الجديد 29 - 12

- أبو سمبل 30 - 13