شعبة الأسماك: استقرار ملحوظ في الأسعار.. والبلطي يبدأ من 60 جنيها

قال فوزي السيد، عضو شعبة الأسماك بدمياط، إن أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الحالية، إذ يفضل كثير من المواطنين شراء الأسماك لطعمها الجيد ومذاقها المميز، بالإضافة إلى لحومها الطرية، كما أن نسبة الإقبال على الشراء جيدة في الوقت الحالي، نتيجة استقرار الأسعار.

أسعار السمك في الأسواق

أوضح السيد، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن هناك إقبالا جيدا على شراء الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام، ويتراوح سعر السمك البلطي ما بين 60 و70 جنيها للكيلو حسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري ما بين 90 و115 جنيها، وكيلو المكرونة السويسي ما بين 60 و110 جنيهات، وكيلو الجمبري الصغير ما بين 60 و150 جنيها.

أسعار السمك في سوق العبور

تشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارا في معظم الأنواع، حيث يتراوح سعر كيلو البلطي ما بين 51 و56 جنيها حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 و45 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البوري الممتاز ما بين 60 و85 جنيها حسب الحجم، وسعر المكرونة السويسي ما بين 62 و102 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر الدنيس ما بين 100 و160 جنيها للكيلو.

فيما تتراوح أسعار كيلو الجمبري نمرة 1 مابين 260 الي 360 جنيه، ويتراح سعر كيلو الجمبري المجمد ما بين 100 الي 260 جنيه، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري ما بين 110 الي 220 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا ما بين 22 جنيه الي 85 جنيه حسب الحجم والنوع.