غرفة السياحة تعلن قيمة رسوم جدية حجز برامج الحج السياحي خلال 48 ساعة

خلت الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام من تحديد مبلغ جدية الحجز الذي يدفعه المواطنون الراغبون في التقدم للحج السياحي عند تسجيل أسمائهم لدى شركات السياحة المنظمة للبرامج.

وقال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن غرفة شركات السياحة ستصدر خلال الـ 48 ساعة المقبلة منشورا ببعض تفاصيل موسم الحج السياحي التي لم تتضمنها الضوابط المنظمة للحج التى أصدرتها وزارة السياحة والآثار مساء أمس، مثل قيمة مقدم جدية الحجز ،فضلا عن أسعار برنامج الحج الإقتصادى طيران ( إقامة كاملة بمكة المكرمة).

قيمة جدية الحجز لهذا العام

وأضاف لـ«الوطن» أن المؤشرات تؤكد أن قيمة مقدم جدية الحجز للمتقدمين للبرامج الإقتصادية (البري - الاقتصادي طيران) لهذا العام ستبلغ نحو 20 ألفا و100 جنيه، فيما ستبلغ قيمة رسوم جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج الـ 5 نجوم نحو 40 ألفا و100 جنيه.

رد مبلغ جدية الحجز لغير الفائزين بالحج

ولفت إلى أن مبلغ جدية الحجز سيتم رده لمن لم يوفق من المتقدمين لقرعة الحج السياحي والمقرر إجراؤها يوم 30 أبريل المقبل وذلك خلال شهر من انتهاء القرعة عبرإحدى البنوك الوطنية، موضحا أنه لن يتم رد 100 جنيه من مبلغ جدية الحجز حيث يتم تحصيلها كقيمة للخدمات الإلكترونية للتقديم وإجراء القرعة.

وأوضح أن مقدم جدية الحجز بالنسبة للمواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي لهذا العام سيحول إلى شركة السياحة المٌتقدم عبرها للحج، على أن يقوم المواطن الفائز بالقرعة باستكمال قيمة البرنامج وفقا للمستوى الذي تقدم إليه وذلك خلال مدة وجيزة من ظهور نتيجة القرعة.

وأشار إلى أنه بعد إعلان وزارة السياحة والآثار أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام فإن غالبية المتقدمين للحج السياحي 2023 سيتقدموا للبرامج الإقتصادية (البرى - الاقتصادى طيران) وذلك كون أسعارها تلائم الشريحة الكبرى من المتقدمين لاأاء مناسك الحج .