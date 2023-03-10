انطلاق فعاليات الأسبوع المائي بقرية الكوامل قبلي بسوهاج.. «كل نقطة بتفرق»

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اليوم الجمعة، الموافق 10 مارس فعاليات الأسبوع المائي بقرية الكوامل قبلي بمركز المنشاة من مساجد وكنائس القرية للتوعية من خلال خطبة الجمعة بالمساجد وعظة الجمعة من الكنيسة الإنجيلية لتوعية رواد المساجد والكنيسة برسائل التوعية المائية، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب.

فعاليات الأسبوع المائي

وأضاف محافظ سوهاج، أن فعاليات الأسبوع المائي مستمرة من 10 إلى 16 مارس الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والري والصحة وجهاز شئون البيئة.

أنشطة الأسبوع المائي

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تأتي تحت شعار «كل نقطة بتفرق» جرى اليوم تنفيذ عددًا من الأنشطة التوعية بـ14 مسجدا بالقرية خلال الجزء الثاني من الخطبة لتوعية المصليين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية بالكنيسة الإنجيلية تتمثل في عظة عن ترشيد استهلاك المياه وورشة سباكة لتدريب السيدات على كيفية القيام بأعمال الصيانة للأدوات الصحية في المنزل.