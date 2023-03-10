«تعليم القاهرة» تعلن مقرات التدريب للناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عناوين قاعات التدريب للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم مساعد، المقرر أن تبدأ يوم 13 مارس الجاري، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالمرشحين للتدريب الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد (صفوف ابتدائية – رياض أطفال)، سرعة التسجيل على الرابط لاستكمال بياناتهم، حتى يتم توزيعهم على قاعات التدريب القريبة لمحل إقامتهم.