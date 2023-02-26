كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم 2023 بالفيوم (صور)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتورة أماني قرني، مدير المديرية، كشوف الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم 2023، وهم المرشحين لحضور تدريب المعلمين الجدد في مسابقة الـ30 ألف معلم فصل، بالإضافة إلى كشف أسماء المرشحين لحضور تدريب المعلمين الجدد لفصول رياض الأطفال.

وتستعرض «الوطن»، أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم 2023 بمحافظة الفيوم، والذين أعلنت عنهم مديرية التربية والتعليم، عنهم في بيانها اليوم.

كشوف الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم 2023

ووفقًا لـ كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم 2023 بمحافظة الفيوم، فإنّ عدد أسماء المقبولين في المسابقة قد بلغ نحو 589 مُعلما ومعلمة، بينهم 440 معلم فصل، بالإضافة إلى 149 معلم ومعلمة رياض أطفال.

موعد تدريب مسابقة 30 ألف معلم

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنّه فيما يخص موعد عقد تدريب مسابقة 30 ألف معلم 2023، سيجرى تحديد موعده، عقب إغلاق الرابط، فيما شددت مديرية التربية والتعليم، على أنّه يجب على الذين وردت أسمائهم في كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم، التقديم إلكترونيًا على الروابط المخصصة للتدريب حتى موعد أقصاه الثانية ظهر الأربعاء المُقبل.

روابط التقدم لمسابقة 30 ألف معلم 2023

وخصصت مديرية التربية والتعليم رابطين إلكترونيين للتسجيل في تدريب مسابقة 30 ألف معلم 2023 أحدهما لمعلمي الفصل والآخر لمعلمي رياض الأطفال كالتالي:

رابط التسجيل في تدريب معلم فصل من خلال الضغط هنــــــــا.

رابط التسجيل في تدريب معلم رياض أطفال من خلال الضغط هنــــــــــا.

خطوات التقديم في تدريب مسابقة 30 ألف معلم

وأشارت المديرية إلى أنّ خطوات التقديم في تدريب مسابقة 30 ألف معلم 2023 تتمثل في الخطوات الآتية:

- الدخول على الرابط الخاص بالمرشح سواء معلم فصل أو رياض أطفال.

- كتابة الرقم القومي للمرشح حتى يتمكن من فتح صفحة البيانات.

- تعبئة البيانات بكل دقة مع مراعاة التعليمات الخاصة بكتابة الاسم.

- رفع صورة شخصية حديثة للمرشح.

- حفظ البيانات وطباعة الاستمارة.

توجيهات بشأن تدريب المرشحين للمسابقة

ووجهت مديرية التربية والتعليم، المرشحين لمسابقة 30 ألف معلم 2023، بضرورة تسجيل بياناتهم على الروابط بدقة نظرًا لأنّ كل شخص مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة أو عدم صحة البيانات، كما أنّه سيسلم المرشح الاستمارة في أول أيام التدريب على أن يوقع عليها أمام مسؤول القاعة، مرفقًا بها صورة البطاقة الشخصية.