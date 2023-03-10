عرض المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية بمدينة نصر على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل شقيقته خنقا في مدينة نصر على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحيية ليبان سبب الوفاة، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

العثور علي جثة فتاة داخل شقتها

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر ثالث بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «حسناء م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

التحريات: شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة

وكشفت التحريات بأن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها واعترف بقتلها خنقا بسبب خلافات أسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.