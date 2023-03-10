عقد محادثات حكومية رفيعة المستوى بين اليابان وألمانيا في 18 مارس

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن يزور المستشار الألماني أولاف شولتس، اليابان مع ستة من أعضاء حكومته؛ لعقد أول محادثات حكومية رفيعة المستوى بين البلدين في 18 مارس الجاري.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن الاجتماع من المتوقع أن يستمر لأكثر من أربع ساعات، في الوقت الذي تسعى فيه اليابان، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام، إلى تمهيد الطريق لقمة مجموعة السبع التي ستستضيفها دائرة هيروشيما في مايو القادم.

وفي السياق ذاته، قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، سيسافر إلى طوكيو في 17 مارس الجاري، وسيجتمع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم 18 مارس الجاري؛ لإجراء محادثات ثنائية، وسيلتقي الوزراء الألمان المشاركون مع نظرائهم اليابانيين في طوكيو، وسيعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك.