مشاهد مبكية في مقتل شاب بالقاهرة.. جثة ملقاة من أعلى عقار وبها عدة طعنات

في جلسة تحقيق موسعة استمرت نحو 4 ساعات، اعترف المتهمون بقتل شاب عشريني بعدة طعنات متفرقة ورميه من أعلى العقار بجريمتهم، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

المشهد الأول: سقوط جثة من أعلى

مشاهد مآساوية شهدتها تلك الجريمة التي وقعت في منطقة دار السلام بالقاهرة، حينما لاحظ الأهالي في المنطقة سقوط جثة لشاب عشريني من أعلى، مصاب بعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده، فأصابتهم الصدمة وقاموا بإبلاغ رجال الشرطة.

المشهد الثاني: مكالمة صادمة

وفى المشهد الثاني، ووسط صدمة تسيطر على وجوه الجميع وبعد دقائق من إبلاغ الشرطة كانت سيارات الشرطة متواجدة فى المكان، وأسرعت أسرة الشاب المجني عليه إلى مسرح الجريمة بعد علمهم بالواقعة من خلال مكالمة هاتفية، وبدأ رجال الشرطة في فرض كردون أمني حول مسرح الجريمة، وقام رجال الأدلة الجنائية بالمعاينة، وتبين أن الشاب قد تلقى عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده.

المشهد الثالث: طعنتين

وفي المشهد الثالث، ناظرت جهات التحقيق جثمان المجني عليه المدعو محمد، وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ومصاب بطعنتين في جسده.

المشهد الرابع: حبس المتهمين

وبعد تحقيقات موسعة من قبل جهات التحقيق في الجريمة، أمرت بحبس المتهمين الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامي بالنقض في حديثه لـ «الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على: «يحكم على فاعل هذه الجناية، أي جناية القتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».