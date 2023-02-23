تشريح جثة شاب سقط من أعلى عقار بمدينة السلام في ظروف غامضة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية سقط من أعلى في مدينة السلام، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة تحليل البصمة الوراثية للمتوفي، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وفحص جميع بلاغات التغيب في القاهرة لكشف هويته، كما انتدبت النيابة العامة رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الشاب المتوفي ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحة الأمن العام والأحوال المدنية في محاولة لكشف هويه المتوفي واستدعاء أسرته.

بلاغ بمصرع شاب سقط من أعلى عقار

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا بمصرع شاب سقط من أعلى عقار بدائرة القسم، ولم يتمكن الأهالي من نقله للمستشفى لإسعافه.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية أسفل العقار الذي سقط منه، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسور ونزيف خارجي، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.