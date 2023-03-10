إيهاب صالح مدير أعمال جديدا للفنانة شيرين عبدالوهاب

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن إيهاب صالح هو مدير أعمالها الحالي وهو المسؤول عن جميع التعاقدات الخاصة بأعمالها.

وأكد إيهاب صالح أنه بدأ العمل مع شيرين ويعقد جلسات حاليًا للانتهاء من أعمال فنية جديدة وستكون مفاجأة لجمهور شيرين عبد الوهاب.

شيرين تقاضي «أدعياء الشهرة»

وكانت الفنانة شيرين كلفت محاميها حسام لطفي بملاحقة أدعياء الشهرة ممن يستحلون نشر وإتاحة أخبار كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتزهو وتحرص على إسعاده بأغانيها وتنأى به عن مروجي الشائعات الكاذبة.

وردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على أنباء اختفائها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها متفرغة للتحضير لأغانيها الجديدة.

شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح ألبوم جديد

وجاء بيان الفنانة شيرين عبد الوهاب للرد على اختفائها في الفترة الماضية كالآتي: «تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغانٍ جديدة تعدها بدلًا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم».

وتابعت شيرين في بيانها: «أنتهز هذه الفرصة لتهنئة الجمهور بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعًا بكل الخير».