شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد قرار الرئيس السيسي بالزيادة

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي التسجيل في تكافل وكرامة حتى يزيد عدد المستفيدين عن 5.2 مليون أسرة، مؤكدة زيادة مبلغ الدعم بنسبة 25% على أن يتم بدء الصرف من 15 أبريل المقبل وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي شهريًا.

المستندات المطلوبة

وأعلنت الوزارة أنه يمكن التسجيل في تكافل وكرامة 2023 من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، بالمجان، ودون دفع أي رسوم، وتقديم المستندات المطلوبة.

- صور قسيمة الزواج أو قسمية الطلاق.

- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- تقديم قيد طالب للمقيدين بالجامعة.

- صورة من بطاقة التموين إن وجدت.

- صورة شهادة وفاة الزوج.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- بالنسبة للمتقدمين للحصول على دعم «كرامة» عليهم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

شروط صرف تكافل وكرامة

أما عن الشروط التي وضعتها وزراة التضامن لصرف تكافل وكرامة 2023 فهي كالآتي:

- الأسرة لا تمتلك أراض أكثر من نصف فدان ولا يكون لديها سيارات، جرارات، عقارات.

- أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

- يشترط أن يكون الأطفال من سن 6 سنوات مقيدين في المدارس بنسبة حضور 80%.

- رب الأسرة أو زوجته لا يعملون في وظائف حكومية أو خاصة.

- صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام المتقدمين للحصول على دعم «كرامة».

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وللاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا.

ـ الدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2023 المعلن على موقع وزارة التضامن.

ـ يُطلب من المستعلم عن معاش تكافل وكرامة شهر فبراير2023، إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم الضغط على استعلام.

ـ على الفور وفي ثوان معدودة تظهر البيانات التالية للمستعلم: «نوع بطاقة الدعم النقدي للمستفيد سواء تكافل أو كرامة، وحالة بطاقة الدعم سواء سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

ـ إذا ما كانت البطاقة سارية يظهر للمستعلم قيمة الدعم، وإذا كانت متجمدة يتم توضيح السبب، كما يٌمكن معرفة سبب رفض القبول في برنامج الدعم النقدي.

الفئات المستحقة

أما عن نسبة الزيادة والفئات المستحقه من تكافل وكرامة فهي كالتالي:

- عملاء تكافل الذين يحصلون على 500 جنيه كمتوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل بعد زيادة 25%، سيصبح قيمة الدعم 625 جنيها.

- عملاء كرامة من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا سيتقاضون بعد الزيادة 562.5 جنيها.

- عملاء كرامة من الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيها شهريا سيحصلون بعد الزيادة على 562.5 شهريا.

- عملاء كرامة من الأيتام الذين يتقاضون 350 جنيهًا، سيحصلون على 437.5، وذلك بعد زيادة 25%.

تظلمات تكافل وكرامة

ولتقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي يتم من خلال موقع الرسمي لوزراة التضامن من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك.

- على الفور تظهر نتيجة الاستعلام وحالة البطاقة إذا كانت متوقفة أو سارية ونوع البطاقة سواء كانت تكافل أو كرامة.

- يقوم المواطن بكتابة الشكوى من خلال الضغط على شكاوى وتسجيل الشكوى.

تظهر بالشكوى الاسم والعنوان ورقم المحمول، والهاتف الأرضي والمحافظة والإدارة.

- يتم كتابة الشكوى تفصيليا.

- الضغط على كلمة تسجيل الشكوى.

- تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح.

- يقوم المواطن بطباعة الشكوى التي جرى تسجيلها والضغط على كلمة طباعة.

- ترد وزارة التضامن على الشكوى المقدمة وتوجه المستفيد أو المتظلم إلى الإجراء الواجب اتخاذه.