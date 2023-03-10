مسؤول ببنك الطعام لـ قناة الحياة: قاعدة بيانات التحالف الوطني هي الأكبر في مصر

قال أحمد لبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام، إن قاعدة بيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هي الأكبر في مصر، إذ تجري مساعدة الحالات المستحقة في جميع أنحاء مصر.

الإدارة بشكل حرفي

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «أهل بلدنا» على قناة «الحياة»: «خلال 17 سنة بنك الطعام متخصص في الغذاء، ويهتم منذ اليوم الأول بإدارة العمل الخيري بشكل حرفي ومنظم، وعلى أسس علمية، ومهتمين للغاية بإنشاء قواعد بيانات للجميعات القاعدية المنتشرة في كامل مصر، ويتم اختيارها بعناية للتأكد من أن هذه الجمعيات قادرة على الوصول للحالات وتنفيذ المساعدات الغذائية، ويتم إنشاء قاعدة بيانات للحالات المستحقة ودراسة هذه الحالات بعناية وقوة، بأبحاث اجتماعية وتدرس للخروج بالحالات الأولى بالرعاية في كل مرحلة».

وصول المساعدات

وتابع: «نهتم بالتأكد من وصول المساعدات لهذه الحالات، دون أي تغيير في المساعدة، ونتأكد من خلال اتصالات أو زيارات ميدانية أن المساعدة وصلت كاملة وهي ترضى عنها، وأن تستمر معها كل شهر».