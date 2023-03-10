مستفيدون من «قطار الخير» لـ قناة الحياة: التحالف الوطني يدعمنا.. و«كتف في كتف» مميزة

قال جمال مختار جابر أحد المستفيدين من قطار الخير للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجنوب سيناء، إن المبادرة رائعة للغاية، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف مختار في لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية مها موسى: «أشكر الرئيس السيسي بسبب مبادرة كتف في كتف على هذه المبادرة الرائعة، وأشكر المحافظ، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».

إلى ذلك، قال عم عبدالله للإعلامية مها موسى: «حصلنا على الكراتين، مبادرة كتف في كتف عظيمة، هذا التحالف مميز ويدعم الغلابة، هذا الدعم مستمر منذ فترة طويلة، ونثق في قدرة مصر على عبور كل الأزمات».

وقال مستفيد آخر: «هذه المبادرة قدمت لنا مساعدات كثيرة، كتر ألف خيرهم، هذه المساعدات رائعة جدا، ونتمنى أن تستمر، وكل سنة وأنتم طيبون».