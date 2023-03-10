مقدمة برنامج «أهل بلدنا» على قناة الحياة: التحالف الوطني يولي اهتماما كبيرا بالمرأة

قالت الإعلامية مها موسى، مقدمة برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يولي اهتماما كبيرا للمرأة المصرية، وتجسد ذلك في العديد من الأنشطة، ولا سيما النشاط الصحي، إذ يجب أن تسير الصحة بالتوازي مع عمليات التنمية.

الاهتمام بصحة المرأة

وأضافت مها موسى، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يهتم للغاية بصحة المرأة من خلال تكاتف وتكامل كل المؤسسات سواء في العلاج والكشف والعمليات أو في الحملات التوعوية، وهذه النقطة التي تعتبر مهمة.

وأشارت إلى أن التوعية تتمثل على سبيل المثال عن سرطان الثدي أو الأمراض التي قد تصيب المرأة، وتنظيم محاضرات بالمجان بواسطة بعض الأطباء للتوعية بالمخاطر التي تسببها الأدوية أو العادات الخاطئة أو التوعية بسرطان الثدي.

مشروعات مقدمة للمرأة

وأوضحت أن هناك العديد من المؤسسات تتيح مشروعات للمرأة على حسب حالة كل سيدة، مثل المشروعات التي تجري داخل المنزل مثل الخياطة، كما يتم توفير التدريبات حول هذه المشروعات بالمجان من خلال العديد من مؤسسات التحالف الوطني.