الأرصاد تحذر من موجة تقلبات في حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى وجود تقلبات بالأحوال الجوية بداية من يوم الاثنين المقبل 13 مارس.

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس

وأشار بيان الأرصاد الجوية، إلى أن خرائط الطقس تشير إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر يصاب ذلك انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع نشاط للرياح على بعض المناطق.

توقعات درجات الحرارة السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

درجات الحرارة الأحد المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

درجات الحرارة الاثنين المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.