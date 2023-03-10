«الأرصاد» تكشف حاله الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بمختلف الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حاله الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية، إذ تسود اليوم أجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على الأنحاء كافة.

حاله الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وذكر بيان صادر عن الأرصاد، أن حاله الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة تشهد استقرارا ملحوظا على كافة الأنحاء مع وجود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، إضافة إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 مارس على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، جاءت كما يلي:

- القاهرة 27 - 14

- العاصمة الإدارية 27 - 14

- أكتوبر 28 - 14

- بنها 27 - 14

- دمنهور 26 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 27 - 14

- المنصورة 27 - 14

- الزقازيق 27 - 14

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 26 - 14

- دمياط 26- 13

- بورسعيد 25 - 12

- الإسماعيلية 26 - 13

- السويس 26 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 24 - 13

- رأس سدر26 - 15

- نخل 24 - 04

- كاترين 22- 06

- الطور 27 - 15

- طابا 25 - 15

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 21 - 14

- السلوم 20 - 10

- سيوة 25 - 10

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 28 - 16

- سفاجا 28 - 15

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 31 - 14

- حلايب 28 - 15

- أبو رماد 29 - 15

- رأس حدربة 28 - 15

- الفيوم 29 - 10

- بني سويف 28 - 11

- المنيا 28 - 10

- أسيوط 29 - 11

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 31 - 15

- أسوان 32 - 15

- الوادي الجديد 29 - 12

- أبو سمبل 30 - 13.