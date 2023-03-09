الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس رغم ارتفاع الحرارة.. الطقس غير مستقر

رغم ارتفاع درجات الحرارة غداً الجمعة، حذرت هيئة الأرصاد المواطنين من عدم تخفيف الملابس بحسب التوقعات، حيث تسود أجواء غير مستقرة، إذ تتعرض المحافظات لموجة باردة خلال الليل، ويتسع الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى 17 درجة.

الأرصاد تكشف حالة الطقس

حيث يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على عدد من المحافظات والمدن، منها شمال الصعيد وجنوب البلاد، ويكون أيضاً الطقس مائلا للدفء على مناطق ومحافظات أخرى كما فى السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، ويكون حارا على جنوب البلاد بحسب توقعات الأرصاد الجوية، ورغم ارتفاع الحرارة فهناك تحذيرات من عدم تخفيف الملابس.

فيما تشير التوقعات إلى أن أغلب أنحاء المدن والمحافظات يكون طقسها بارد خلال الليل، ما يتطلب اتخاذ الاحتياطات نحو عدم تخفيف الملابس لعدم الإصابة بنزلات البرد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وكشفت الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة تكون في القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 والصغرى 14 درجة بفارق 13 درجة، والسواحل الشمالية 23 العظمى والصغرى 12 درجة بفارق 11 درجة، وجنوب سيناء 27 العظمى والصغرى 16 درجة بفارق 11 درجة، وشمال الصعيد تكون الحرارة العظمى 28 أما الصغرى 11 درجة بفارق 17 درجة، وجنوب الصعيد 31 العظمى الصغرى 15 درجة مئوية بفارق 16 درجة.