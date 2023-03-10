مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل بالمنيا

لقي شخص مجهول الاسم والعنوان مصرعه، وأصيب 7 آخرين، جميعهم عمال من قرية بني أحمد الغربية، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بدون لوحات معدنية، أمام كوبري أبو شناف بقرية طوه التابعة لمركز المنيا، بسبب السرعة.

حادث تصادم بطريق قرية طوة

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ربع نقل مع تروسيكل بدون لوحات معدنية غرب كوبري أبو شناف بقرية طوة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بطريق قرية طوة غرب كوبري أبو شناف بالوحدة المحلية لطوخ الخيل، بسبب السرعة، مما أسفر عن مصرع شخص مجهول الاسم والعنوان.

إصابة 7 عمال من قرية واحدة

كما أصيب في الحادث 7 أشخاص آخرين وهم: محمد عبد المحسن 62 عاما، نجله عبد التواب 41 عاما، مصطفى رجب ممدوح 22 عاما، وشقيقه على 16 عاما، سيد ربيع طلعت 22 عاما، سيد علي سيد 25 عاما، محمد خلف محمد 12 عاما، جميعهم عمال يقيمون بقرية بني أحمد الغربية في مركز المنيا.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.