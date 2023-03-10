رئيس قطاع العمليات ببنك الطعام لقناة الحياة: كل الأعمار تتطوع لتعبئة الكراتين

قال أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام المصري، إن المتطوعين من بنك الطعام في مبادرة كتف في كتف من كل الأعمار، سواء في مرحلة التعبئة أو تجميع مكونات الكرتونة أو المساعدات المختلفة في المدارس، إذ يخصص البنك وجبة للأطفال بالمدارس والحضانات، إضافة للحالات الأولى بالرعاية.

إقبال كبير من المتطوعين

وأضاف «لبيب»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، أن المتطوعين المنضمين لبنك الطعام «بيبهرونا» بحبهم للعمل، والإقبال عليه سواء من كبار السن وسيدات وشباب والأولاد الصغار.

وأشار إلى أن أطفال المدارس يشاركون مع بنك الطعام في الأعمال التطوعية، متابعا: «يشارك طلاب مدرسة أو مدرستين يوميا في المراحل العمرية المختلفة في تعبئة الكراتين لتوزيعها على أهلنا الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية».

تسابق بين المدارس للتطوع

ولفت إلى أنه يوجد تسابق بين المدارس بعد تدريبهم على العمل الذي يقوم به بنك الطعام، وأهمية الدور الذي يساهمون به، والحالات التي تستهدفها هذه المساعدات.