«القاهرة الإخبارية» تستعرض طبيعة علاقة الإخوان بالاستخبارات البريطانية

عرض برنامج «10 داونينج ستريت»، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «الإخوان والاستخبارات البريطانية.. علاقات ومصالح»، وعرض التقرير، بعض التصريحات لأشهر الكُتاب، حيث صرح الكاتب روبرت درايفوس: «الإخوان تمتعت بدعم من المخابرات والدبلوماسيين»، وأشار التقرير إلى أن الإخوان تتحكم في 13 مؤسسة مالية واجتماعية كبرى في بريطانيا، كما تسيطر الإخوان على 39 مؤسسة إعلامية وسياسية وتعليمية في بريطانيا.

علاقة الإخوان وبريطانيا

ويرتبط الإخوان في بريطانيا، وفق دراسة نشرها المركز الأوروبي، بمنظومة مهمّة للغاية من المصالح، التي ترتبط بأمور سياسية وأمنية واجتماعية، جعلت لهم أهمية كبرى لدى الحكومات المتعاقبة، ويتمّ ذلك من خلال نظام مؤسسي محكَم، إذ يشمل منظومة من الجمعيات، وصلت إلى ما يقارب «60» منظمة داخل بريطانيا، وقد تنامى حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لجماعة الإخوان في بريطانيا. وتشير التقديرات إلى أنّ تنظيم الإخوان يمتلك ثروات مالية تتراوح بين «8 ـ 10» مليارات دولار.

الوضع القانوني لشركات الإخوان في بريطانيا

وقد حصلت شركات الإخوان ومؤسساتها على الوضع القانوني، ويرجع ذلك إلى تخوّف بريطانيا من أن تتحوّل أنشطة الجماعة إلى النشاط السرّي لضرب المصالح البريطانية وتهديد أمنها، وقد أدّت حرية الحركة لجماعات الإسلام السياسي في بريطانيا إلى إيصال النفوذ للبرلمانيين، على رأسهم جيريمي كوربين زعيم حزب «العمال»، المتهم بالتقرّب من الجماعة، والظهور في مؤسساتها في أكثر من مشهد مختلف.