مطبوعات إعلانية لتعريف مواطني سوهاج بفعاليات الأسبوع المائي

وزع مسؤولي التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اليوم الجمعة الموافق 10 مارس عدد من المنشورات التوعوية للمواطنين بقرية الكوامل قبلى بمركز المنشأة ضمن فعاليات الأسبوع المائي لتوعية الأهالى بـ«الأسبوع المائي»، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب.

فعاليات الأسبوع المائي

وأضاف أن فعاليات الأسبوع المائي تستمر في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري تزامناً مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والري والصحة وجهاز شؤون البيئة.

شعار الأسبوع المائي

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تأتى شعار «كل نقطة بتفرق» تم اليوم توزيع برشورات بالقرية المستهدفة بمركز المنشاة الذي يتم به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة لتوعية الأهالي بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي وأهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك.