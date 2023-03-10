أميرة فتحي تعود بأغنية جديدة من إخراج بشرى: تصوير الكليب في أسوان

تعود الفنانة أميرة فتحي، إلى الغناء من خلال أغنية جديدة تحمل اسم «أنا مبتعوضش»، من إخراج الفنانة بشرى، في أول تجربة لها في عالم الإخراج، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها خلال الأيام الماضية داخل محافظة أسوان.

بشرى: صورنا الكليب في بلد الجمال

وقالت بشرى، في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إنها تحمست للأغنية عندما عرضتها عليها أميرة فتحي: «قولنا إحنا في أسوان بلد الجمال.. ليه منصورش الكليب على أرضها؟ وقد كان وهتشوفوا حاجة حلوة.. إحنا مش بنضيع وقت».

من جهتها، قالت أميرة فتحي، إن أغنية «أنا مبتعوضش» كلمات محمود كامل، ألحان حسن سراج، مشيرة إلى أنها لم تبتعد عن الغناء، ولكن توزع نشاطها الفني مابين التمثيل والغناء.

تصوير الكليب في يوم واحد

وأوضحت أن تصوير الأغنية في أسوان، استغرق يوما واحدا: «بشرى شاطرة جدا.. وأنجزت الكليب في وقت قياسي».

ويختتم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مساء اليوم، حيث انطلقت فعالياته مساء الأحد الماضي.