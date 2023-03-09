أميرة فتحي لـ قناة الحياة: انتهيت من تصوير «أولها حلو».. وأتمنى تقديم شخصية فرعونية

كشفت الفنانة أميرة فتحي عن انتهائها من تصوير دورها في فيلم «أولها حلو»، مشيرة إلى أن اختفاءها في الفترة الماضية غير مقصود لأنها لا توافق على أي عمل إلا بعد اقتناع تام به.

وأوضحت أميرة فتحي عبر قناة الحياة على هامش التغطية الحصرية لفعاليات النسخة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أنها تتمنى تقديم شخصية فرعونية في المستقبل القريب.

تكريم نبيلة عبيد

وتابعت الفنانة بأن تواجدها في المهرجان هذا العام من أجل تكريم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد كمان مشيرة إلى أنها تحب مشاهدة أفلام الراقصة والسياسي، والطبال، وأيام في الحلال، للفنانة الكبيرة.

فعاليات الدورة السابعة من المهرجان

‎يذكر أن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى، لأفلام المرأة تقام فى الفترة من 5 مارس حتى 10 من الشهر نفسه بمشاركة 61 فيلما مصريا وعربيا ودوليا.

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة فعاليات المهرجان بشكل يومي بالإضافة إلى حفلتي الافتتاح والختام حصريًا برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.