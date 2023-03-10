مصرع عامل إثر انهيار نواتج حفر صرف صحي في المنيا

لقي عامل مصرعه إثر انهيار نواتج أعمال حفر خط صرف صحي داخل قرية دير البرشا التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا.

مصرع عامل أثناء حفر خط صرف صحي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى ملوي التخصصي، تتضمن وصول «إبرام.ع» 42 عاما، عامل، جثة هامدة.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء قيام المتوفي بمباشرة عمله في حفر خط صرف صحي بقرية دير البرشا في شرق النيل بمركز ملوي، إنهارت عليه نواتج الحفر، بجوار كنيسة أبانوب في شرق القرية، مما أسفر عن وفاته متأثرا بجراحه، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة وإيداعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

انقلاب دراجة بخارية بسبب السرعة

وعلي جانب آخر، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب دراجة بخارية أمام كوبري صالح بقرية تلة في مركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة محمد عبد الصبور 38 عاما، موظف، مقيم بمركز أبوقرقاص، بكسر بالساق وسحجات وكدمات وتم نقله إلي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج.