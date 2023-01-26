انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالعريش للصيانة

أعلنت شركة كهرباء العريش في بيان لها اليوم، عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بالمدينة، لإجراء الصيانة الدورية.

قطع التيار الكهربائي عن غرب العريش

ذكرت الشركة، اليوم، أنه تم فصل التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا وذلك للصيانة الدورية، وذلك عن مناطق وسط المدينة وشرق المدينة والشارع العام وشارع 26 يوليو وشارع جندل والقاهرة والشرابحة والصفا وعدد من مناطق غرب العريش القريبة من طريق المساعيد وشارع أسيوط.

وأشارت الشركة إلى أنه ستتم إعادة التيار الكهربائي في تمام الساعة الثانية ظهرا بعد تمام انتهاء الصيانة الدورية.

عودة الكهرباء لقرى الشيخ زويد

ومن جهة أخرى أكدت شركة الكهرباء في الشيخ زويد أنه تم الانتهاء من إصلاح بعض الخطوط على الكوابل الجديدة بحي الترابين وجنوب أبو طويلة والمعنية والشهاوين والعكور.

وكان سكان قرى جنوب المدينة قد تقدموا بعدة شكاوى بسبب انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بتلك القرى، التي أعلنت الشركة عن إصلاحها لاحقا.

وتشهد مدينة الشيخ زويد عمليات تطوير جديدة في خطوط الكهرباء الممتدة من غرب العريش إلى وسط مدينة الشيخ زويد وطريق رفح الدولي.