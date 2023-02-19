3 حالات تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.. تجنب زيادة الأحمال

أكدت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن انقطاع التيار الكهربائي هو فقدان الطاقة في منطقة ما سواء كان الانقطاع على المدى القصير أو المدى الطويل.

حدوث زيادة كبيرة في الأحمال الكهربائية

وأشارت إلى أن هناك أسباب عديدة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في الشبكة الكهربية مثل الأخطاء في محطات توليد الطاقة الكهربائية أو في المحطات الفرعية أوالأخطاء التي تحدث خلال عملية نقل الكهرباء أو الأخطاء في شبكة التوزيع أو نتيجة حدوث زيادة كبيرة في الأحمال الكهربية .

الحرص على وجود مولدات كهربائية احتياطية

وأوضحت أن نقطاع الطاقة تعتبر مشكلة خطرة خصوصاً في الأماكن الحرجة مثل المستشفيات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي و المناجم ولذلك يتم الحرص على وجود مولدات كهربائية احتياطية .

حالات انقطاع التيار الكهربائي

وقامت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير بتصنيف حالات انقطاع التيار الكهربائي إلى ثلاث حالات على حسب مده الانقطاع وتأثيرها وهي كالتالي:

- الخطأ الدائم: هو خسارة كم هائل من الطاقة ويتم استعادة الطاقة بمجرد أن يختفي الخطأ.

- الخطأ المؤقت: هو انخفاض في قيمة الجهد في الشبكة الكهربية ويكون هذا الخطأ مقصودا أو غير مقصود وتستمر من دقائق إلى ساعات,

- أخطاء تصل من دقائق إلى أسابيع.

تجنب الفقد في الطاقة نتيجة النقل

وقالت إنه في شبكات الطاقة الكهربية يستحسن أن تكون محطات توليد الطاقة بالقرب من الأحمال لتسهيل مراقبة الإثنين ولتجنب الفقد في الطاقة نتيجة النقل لافتة إلى أنه يتم استخدام الريلاي والمنصهر للحماية من الحمولة الزائدة ولقطع تدفق التيار الكهربائي في حالة حدوث دائرة قصر.

تصميم أنظمة الطاقة الحديثة

وأشارت إلى أنه في ظل ظروف معينة، يؤدي فصل جزء معين من الدائرة الكهربائية في الشبكة إلى فصل قسم كبير من الشبكة ويسمى ذلك بمتتابعة الفشل الكهربي لافتة إلى أنه قد يؤدي عطل في مبني ما إلى انقطاع التيار الكهربي في الشارع بأكمله وفي بعض الأحيان في المدينة بأكلمها أو حتي الشبكة بشكل عام لذا يتم تصميم أنظمة الطاقة الحديثة بميزة لمقاومة متتابعة الفشل.