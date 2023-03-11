القوات الأوكرانية تقصف «دونيتسك» بــ5 قذائف

قصفت القوات الأوكرانية، مساء أمس الجمعة، 4 قذائف من عيار 155 ملم على «منطقة بتروفسكي بـ«مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في عام 2022 ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» إلى جانب 3 مناطق: «خيرسون - لوجانسك - زابوريجيا».

وقتل مقاتل فرنسي عضوا في «الفيلق الدولي» في «دونباس» شرق أوكرانيا يدعى أندرياس جالوزي «22 عاما» في 16 فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية.

من جانبه، أعلن رئيس «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، فتح 58 مركزا للتجنيد في 42 مدينة روسية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«واشنطن» و«بروكسل»: سنواصل العمل لضمان أمن الطاقة

بدورها، بحثت رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين، في «واشنطن» مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، العقوبات ضد روسيا وسبل تنفيذها، ودعم أوكرانيا ماليا ومساعدة اللاجئين، فيما سيواصل الجانبان، العمل لضمان أمن الطاقة في أوروبا من خلال تنويع المصادر.

وقال بيان مشترك، صادر في أعقاب لقاء بايدن مع دير لاين، إن الجانبان، يعمقان العمل المشترك لضمان تطبيق العقوبات والقيود على الصادرات، ومنع التحايل عليها أو التعويض عنها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي مجلس «النواب» الأمريكي، اقترح العضو الديمقراطي آدم شيف، على «كونجرس» بلاده النظر في مشروع قانون يحدد آلية لفرض عقوبات على «بكين» إن أقدمت على دعم «موسكو» عسكريا، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق قضية التفجيرات التي تعرض لها خطي أنابيب الغاز «السيل الشمالي 1 و2» الروسيين، قال موقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي، إن ناقلة نفط يونانية « مينرفا جولي» رست قرب الموقع من 6 إلى 13 سبتمبر قبل أسبوعين من الحادث.