جابر القرموطي يكشف سبب تقديمه برنامج «من مصر» بدلا من عمرو خليل

قدم الإعلامي جابر القرموطي حلقة اليوم من برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، بدلا من الإعلامي عمرو خليل، كاشفا عن أسباب ذلك، قائلا: «النهارده حلقة استثنائية، زميلنا العزيز الخلوق عمرو خليل، جاله شوية برد، وهيغيب النهارده عن حضراتكم وبكرة يكون معاكم».

عمرو خليل يتمتع بأخلاق المهنة

وعبر «القرموطي»، خلال تقديمه البرنامج، عن سعادته بالروح الطيبة بين العاملين في قناة «CBC»، قائلا: «من الحاجات اللي الواحد يبقى سعيد في هذه القناة أنه يبقى زميل لناس يتمتعوا بالمهنية وأخلاق المهنة، وعمرو خليل من الناس اللي عندهم هذه الصفة، ومن هنا بأرسل له كل تحية، و-إن شاء الله- ربنا الشافي»، مقدما نصيحة له: «أبقى خد بقي لمون على كوكتيل من البرتقال».

ليلة النصف من شعبان

من ناحية أخرى، قدم الإعلامي التهنئة للمشاهدين بمناسبة ليلة النصف من شعبان، قائلا: «كل عام وحضرتكم بخير وصحة وسعادة وهنا وتكافل وستر، والقرب من الله -سبحانه وتعالى- في مثل هذه الأيام شيء عظيم للغاية».

ولفت إلى أن علماء الأمة يحاولون التأكيد على طبيعة هذه الأيام وصفتها وأهميتها، وربنا يجعلها ليلة مباركة ونستفيد بقدر من الإمكان لرحمة هذه الليلة.