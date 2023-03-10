جابر القرموطي: برنامج «كابيتانو مصر» يتلقى دعما غير محدود من الرئاسة

علق الإعلامي جابر القرموطي، على تلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحلم شباب برنامج كابيتانو مصر، بحضور المباراة النهائية، قائلا: «دعم لا محدود لصناعة بطل من قبل الرئاسة، وهذا يشجعنا لظهور نتيجة ممتازة في كابيتانو».

مواهب تمثل كل المحافظات

وأبدى «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «CBC»، إعجابه بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأسرة برنامج «كابيتانو مصر»، قائلا إنهم وجهوا الشكر للرئيس السيسي على دعمه المتواصل والدائم للبرنامج والمواهب الشابة التي تمثل كل محافظات مصر.

وواصل: «يوجد في قريتي لاعب يبلغ من العمر 22 عاما، معجون كورة، ويوجد مثله في كثير من القرى، وبالتالي هذه المظلة المتمثلة في كابيتانو مصر، أتمنى أن يستمر بهذه القوى».

النزول للكفور والنجوع

وتابع: «ما يعجبني في برنامج كابيتانو مصر هو النزول للنجوع والكفور، هذا أمر مشجع ويحترم للمسؤولين عن كابيتانو، وأنهم لم يلتفتوا للأندية الكبرى».