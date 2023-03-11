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«مياه الغربية» تشارك في فعاليات الأسبوع المائي.. استقصاء وحملات ترشيد

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
08:14 ص | السبت 11 مارس 2023
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

قال الدكتور المهندس حمدي محمد شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إن الشركة دشنت عدة فعاليات ضمن الأسبوع المائي تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في قرية نهطاي مركز زفتى، وذلك لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه وتقديم مجموعة من الخدمات لأهالي القرية.

وأوضح «شطا» لـ«الوطن»، أن الحملة انطلقت أمس الجمعة، في قرية نهطاي، إحدى قرى مبادرة حياة كريمة، وذلك بتوعية المواطنين وحثهم على ترشيد استهلاك المياه، من خلال خطبة الجمعة، وأيضا تعليق بنرات في الشوارع، لتعريف المواطنين بالحملة وما ستقدمه هذه من خدمات للمواطنين.

استقصاء جودة الخدمات

وأوضح أن فريق التوعية بالشركة قام بتجهيز مقر الحملة بمحطة مياه نهطاي بالتعاون مع فرع زفتى، وتنفيذ استقصاء مع المواطنين بجميع أنحاء القرية للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة والاستماع إلى شكاوى المواطنين والإعلان عن الحملة والخدمات التي ستقدمها وأماكن الحملة خلال تنفيذ الاستقصاء، وكذلك تم عقد عدد من الدروس الدينية بالمساجد من أجل رفع الوعي المائي للمواطنين وعمل غسيل لشبكات المياه بالقرية لتحسين جودة المياه، على أن تستمر الحملة على مدار الأسبوع.

فترة الأسبوع المائي

وأوضح رئيس الشركة أن الأسبوع المائي يكون خلال الفترة من 10 مارس إلى 16 مارس، وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، والأزهر الشريف والكنيسة، ووزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والزراعة والثقافة، وجمعية الكشافة ومركز ومدينة زفتى.

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