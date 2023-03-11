برنامج «أيمن وسكر» على فضائية «ON» يروج للمقاصد السياحية في الغردقة

عرض برنامج «أيمن وسكر» الذي يقدمه أيمن مصطفى، على فضائية «on»، حلقة لترويج المقاصد السياحية في الغردقة واصطحب معه رفيقه «عبدالعظيم»، وأجريا جولة داخل المدينة.

جولة على شاطئ الغردقة

وارتدى أيمن وعبدالعظيم «جواكت الانقاذ»، أثناء استقلالهما لانش سريع داخل البحر ثم أجريا جولة على شاطئ الغردقة، وركب أيمن وعبدالعظيم غواصة لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة بمدينة الغردقة، كما أجرى أيمن مصطفى حوارات مع بعض السياح على متن أحد المراكب وسألهم عن جنسيتهم واكتشف أنهم من الصين والبرازيل.

ركبا الغواصة وشاهدا الشعاب المرجانية

ووصل أيمن وصديقه عبدالعظيم إلى الغواصة الموجودة في البحر مشيرًا أن هذه الغواصة لا يوجد منها إلا اثنتين في الشرق الأوسط فقط وتحديدا في مصر لافتًا أنها تغوص حتى عمق 30 مترا تحت الماء وترى من خلالها الشعاب المرجانية والأسماك الملونة، حيث تتميز بوجود نوافذ زجاجية لمشاهدة البحر من خلالها.