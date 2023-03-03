برنامج «أيمن وسكر» في جولة داخل مقبرة سرابيوم: توابيت من الحجر الناري

شهدت حلقة اليوم من برنامج «أيمن وسكر» الذي يقدمه أيمن مصطفى، على قناة «ON» كل جمعة، جولة داخل مقبرة سرابيوم بمنطقة سقارة.

أقل تابوت يزن 90 طنا

وقال الإعلامي أيمن مصطفى، إن هذا المكان يحتوي على 22 تابوتا مصنوعة من الحجر الناري، يبلغ وزن أقل تابوت فيها أكثر من 90 طنا.

ودخل «أيمن» بصحبة صديقه «عبد العظيم» مقبرة سرابيوم من الداخل، واستمعا لشرح محمود العادلي كبير مفتشي شمال سقارة، الذي قال إن السرابيوم هو مكان منحوت داخل الأرض.

وأضاف «العادلي»، أن مقبرة سرابيوم كانت مخصصة للعجل أبيس، وهو حيوان كان يقدس في عصر مصر القديمة، وله مكان في ميت رهينة ويعيش هناك، وعندما يموت يأتون به لتحنيطه ودفنه في السرابيوم.

برنامج أيمن وسكر

وكشف أيمن مصطفى، في وقت سابق، عن تفاصيل برنامج «أيمن وسكر»، وقال إن الهدف منه هو تقديم صورة جديدة عن السياحة في مصر وجذب العديد من السياح إليها، ويستهدف البرنامج الطفل في المقام الأول، مؤكدًا أنه استعان بحيوان النسناس من أجل جذب الأطفال والكبار لمشاهدة البرنامج.