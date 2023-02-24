برنامج «أيمن وسكر» يسلط الضوء على الأكل النوبي.. طاجن «بيض بالملوخية»

قدم برنامج «أيمن وسكر» الذي يقدمه أيمن مصطفى، على قناة «ON» كل جمعة، حلقة اليوم من محافظة أسوان، وتحديدا في قرية غرب سهيل، بصحبه القرد «سكر».

وجبة «بيض بالملوخية»

وتناول أيمن مصطفى، وصديقه «عبد العظيم»، الفطار النوبي، الذي يحتوي على طاجن «بيض بالملوخية»، كما أجريا جولة داخل معبد فيلة في أسوان، وأشادا بالحضارة المصرية القديمة والمنظر الخلاب لنهر النيل.

برنامج «أيمن وسكر»

وكشف أيمن مصطفى، قبل ذلك، عن تفاصيل برنامج «أيمن وسكر»، وقال إن الهدف منه هو تقديم صورة جديدة عن السياحة في مصر وجذب العديد من السياح إليها، ويستهدف البرنامج الطفل في المقام الأول، مؤكدًا أنه استعان بحيوان النسناس من أجل جذب الأطفال والكبار لمشاهدة البرنامج.