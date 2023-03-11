«الصحة» تعد دليلا ارشاديا للعادات الغذائية خلال شهر رمضان.. صيام صحي وآمن

وضعت وزارة الصحة والسكان، دليلا إرشاديا كاملا للعادات الصحية لأيام شهر رمضان، لضمان صيام صحي وآمن، وقالت الوزارة في الدليل الإرشادي، إنه لابد من اتباع نظام غذائي سليم ومتوازن لتعويض مستويات الطاقة، مشيرة إلى وجبة الفطار التي يجب أن تبدأ بتناول التمر الغني بالألياف.

المأكولات الصحية التي يجب الاعتماد عليها خلال شهر رمضان

وتابعت وزارة الصحة والسكان في بيان: «لابد من تناول اللحوم الخالية من الدهون، والدجاج دون الجلد والأسماك سواء كانت مشوية أو مطهية بالفرن للحصول على وجبة جيدة من البروتين»، محذرة المواطنين من الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر، والاعتماد على الخضروات لتمد الجسم بالفيتامينات بالإضافة إلى الحبوب الكاملة لتزويد الجسم بالطاقة والألياف.

البعد عن الكافين والمشروبات الغازية

ونصحت الوزارة المواطنين بضرورة شرب كمية كبيرة من المياه بشكل يومي، وأن تكون 10 أكواب على الأقل، مشيرة الى زيادة معدلات تعرق الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة، ولذلك من الضروري شرب السوائل لتعويض الجسم خلال ساعات النهار، والبعد عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا، لافتة إلى أن الكافيين يسبب كثرة التبول مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

محظورات يجب الابتعاد عنها خلال شهر رمضان

وأضافت وزارة الصحة والسكان: «في الأيام الحارة خلال شهر رمضان، يمتد الصيام لساعات طويلة، ومن المهم أن تتواجد في مكان مظلل وجيد التهوية، وتجنب التعرض لأشعة الشمس»، محذرة من الإفراط في الطعام حيث أنه يسبب الحرقة والشعور بعدم الارتياح، لذلك لابد من تناول الطعام ببطء وبكميات مناسبة، مشددة على أهمية ممارسة الرياضة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول الحلويات بكثرة خلال شهر رمضان، حيث تحتوي الحلويات على كميات كبيرة من السكر، وتناول الفاكهة المثلجة عادة سيئة، وكذلك الإكثار من المشروبات الغازية على مائدة الفطار.