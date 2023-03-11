أسعار الأسماك والجمبري اليوم قبل حلول شهر رمضان

استقرت أسعار الأسماك اليوم في الأسواق، وسجل سعر السمك البلطي 60 إلى 70 جنيها، فيما تراوحت المكرونة السويسي بين 115 و140 جنيهًا للمستهلك، وكيلو الثعابين ما بين 110 إلى 280 جنيهًا، وتراوحت أسعار سمك البوري من 100 إلى 115 جنيها، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وفقا لحسام عبدالله أحد تجار السمك، الذي أكد لـ«الوطن»، أن هناك حالة من الهدوء واستقرار الأسعار فى الأسواق بالتزمن مع دخول شهر رمضان المبارك.

أسعار الأسماك المجمدة

فيما استقرت أيضا أسعار الأسماك المجمدة في مصر، وتراوح سعر كيلو المكرونة المجمدة ما بين30 و50 جنيهًا، حيث استوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوحت الكابوريا بين 75 و155 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة

ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لسوق العبور، فإن أسعار السمك البلطي تراوحت بين 49 و55 جنيهًا للكيلو، وكيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، والمرجان ما بين 38 إلى 60 جنيهًا، والمكرونة السويسي حول 70 و110 جنيهات، وكيلو الدنيس حوالى 100 إلى 160 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و220 جنيها، والسمك البورى من 50 و80 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 23 و85 جنيهًا، والجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيهًا.

نصيب الفرد من الإنتاج السمكي 18 كيلو جرام سنويا

وفقا لبيانات وزارة الزراعة، فإن مصر تسعى لزيادة معدلات التصدير وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التي تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن من (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغ نصيب الفرد في مصر من الإنتاج السمكي نحو 18 كيلو جرام سنويا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما.