«جونز هوبكنز»: إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من 676.6 مليون حالة

ذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد حول العالم ارتفعت إلى 676 مليونا و609 آلاف و955 حالة.

الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد إصابات حول العالم

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي كورونا حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و881 ألفا و955 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 103.8 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها ألمانيا بأكثر من 38.2 مليون حالة.

البرازيل في المرتبة الثانية بـ 699 ألفا و276 وفاة

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 1.1 مليون حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 699 ألفا و276 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و779 حالة.