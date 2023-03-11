رابط تسجيل الحصول على لقاح كورونا واستخراج الشهادة للمسافرين للحج

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن رابط تسجيل لقاح كورونا للمسافرين لأداء فريضة الحج لهذا العام 2023، وقالت الوزارة إن موقع لقاح كورونا يستقبل طلبات للحصول على اللقاح، مشيرة الى أن من بين شروط السفر لأداء فريضة الحج، التسجيل للحصول على لقاح كورونا حال عدم الحصول على اللقاح سواء جرعة أولى أو ثانية.

رابط موقع لقاح كورونا

وتابعت وزارة الصحة والسكان، في بيان: «لابد من الحصول على الجرعة التنشيطية في حالة الحصول على الجرعة الكاملة الأولى والثانية»، مشيرة الى أنه للحصول على اللقاح لابد من الدخول على هذا الرابط والتسجيل وسيتم الحصول على اللقاح خلال ساعات من لحظة التسجيل.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن جميع لقاحات كورونا متوافرة بما فيها لقاح كورونا المعدل لمواجهة متحور أوميكرون، ولا يوجد أي نقص في اللقاحات على مستوى الجمهورية داخل مراكز تلقي لقاح كورونا، مشيرة إلى صدور توجيهات بتسهيل الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا واحدة ولم يحدث أي تغير بها، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والإحساس بالتعب والإرهاق، لافتة الى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى طبيب.

شهادة تطعيم كورونا يمكن استخراجها

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ومجانية ولا يتحمل المواطن أي عبء مالي، مشيرة الى أن شهادة تطعيم كورونا يتم استخراجها مقابل 100 جنيه للمواطن المصري وهي رسوم فقط ويمكن استخراجها مرة أخرى حال ضياعها، مناشدة المسافرين للحج بضرورة الانتهاء من التطعيم ضد كورونا والحصول على الشهادة.