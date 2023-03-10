ماذا تفعل إذا فقدت شهادة تطعيم كورونا قبل السفر للحج؟.. «الصحة» تجيب

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فى حال فقدان شهادة تطعيم كورونا قبل السفر لأداء فريضة الحج 2023، خاصة أن الحصول على تطعيم كورونا شرط أساسي، لافتا إلى أنه يمكن استخراج بدل لشهادة تطعيم كورونا من أي مركز مخصص لاستخراج شهادة كورونا، ويدفع المواطن رسوم استخراج شهادة تطعيم كورونا وهي 100 جنيه للمصريين كما أعلن مسبقا.

ماذا تفعل لو فقدت شهادة التطعيم ضد كورونا قبل سفرك للحج؟

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه ليس هناك حد أقصى لعدد الشهادات التي يمكن للمواطن استخراجها، لافتا إلى أن شهادات تطعيم كورونا كالبطاقة الشخصية يمكن استخراج بدل لها في حال ضياعها.

وطمأن الدكتور حسام عبدالغفار المواطنين المسافرين للحج لعام 2023، وقال إن كافة لقاحات كورونا للمسافرين للحج متوافرة داخل المراكز الأساسية للقاحات كورونا ولا يوجد أي نقص في اللقاحات، وعلى المسافرين لأداء الحج ضرورة الحصول على الجرعة الكاملة، لافتا إلى أنه في حال مرورة أكثر من 6 أشهر على المسافرين عليهم الإسراع في الحصول على الجرعة التنشيطية للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

معرفة أقرب مركز لتلقي لقاح كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في حال الرغبة في معرفة أقرب مركز لتلقي لقاح كورونا للراغب في السفر إلى الحج الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 وسيتم الرد على كافة التساؤلات.

شروط الحج لعام 2023

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا يتضمن شروط الحج لعام 2023، وقالت وزارة الداخلية إنه يجب ألا يقل سن المتقدم من الرجال عن 25 عاما، وفي النساء لا تقل عن 45 عاما، لافتة الى أنه يستثنى من شرط السن للرجال المحرم المرافق للنساء بحيث لا يقل عمره عن 18 عاما.