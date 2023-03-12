حظك اليوم الأحد وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. وضع معاكس لـ«الدلو»

أصدرت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، توقعاتها وتفاصيل حظك اليوم الأحد الموافق 12 مارس 2023، التي تتغير بشكل يومي على الصعيد المهني والعاطفي.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الأحد الموافق 12 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 12-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس في برجك تحسّن من طاقتك، وترفع معنوياتك، وقد تعيش فترة اجتماعية ورومانسية رائعة.

حظك اليوم برج الحمل 12-3-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع أورانوس في منزلي المال، وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك، واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

حظك اليوم برج الثور 12-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة.

حظك اليوم برج الثور 12-3-2023 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحرك بحذر وأن تحترس من الغش، وتجنب الخلافات مع من تحب أو مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-3-2023 على الصعيد العاطفي

احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما ولا تعلن أخبارك الشخصية.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-3-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة، وعليك اليوم أن تنظم جهودك، وأن تعتني بصحتك وتتبع نظاما صحيا.

حظك اليوم برج السرطان 12-3-2023 على الصعيد المهني

تبدو مستعدا للعمل بحماس وتتفاهم جيدا مع من حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 12-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك، وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

حظك اليوم برج الأسد 12-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس... كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بالأحباب أو بأشخاص من العائلة.

حظك اليوم برج الأسد 12-3-2023 على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد تزداد الضغوط، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 12-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.

حظك اليوم برج العذراء 12-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 12-3-2023 على الصعيد العاطفي

لديك مولود برج الميزان مبادئ تريد فرضها على من حولك، فقط ينصحك الفلك بأن تكون لبقا.

حظك اليوم برج الميزان 12-3-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في أعمالك ونفقاتك.

حظك اليوم برج العقرب 12-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 12-3-2023 على الصعيد العاطفي

الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

حظك اليوم برج القوس 12-3-2023 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج القوس 12-3-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجدي 12-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

حظك اليوم برج الجدي 12-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يساعدانك على التعبير عن مشاعرك بتلقائية، وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

حظك اليوم برج الدلو 12-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ داعمان ويخففان من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحانك إصرارا على إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

حظك اليوم برج الدلو 12-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم برج الحوت 12-3-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين.

حظك اليوم برج الحوت 12-3-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يعدانك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.