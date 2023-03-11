النائبة رغدة نجاتي: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي سبيل نهضة مصر

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أعلن إطلاقها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين.

البحث العلمي أساس تقدم الأمم

وقالت «نجاتي» في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الاهتمام بملف البحث العلمي أحد أهم أسباب تقدم الدول وسبيل نهضتها، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية سيكون لها مردود كبير على مصر في كل القطاعات.

وأشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن إطلاق الاستراتيجية يؤدي لتحقيق المناخ المطلوب من أجل التطور العلمي بكافة المجالات، فضلا عن ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بما تحتاج إليه الدولة.

مصر مليئة بمراكز البحث العلمي

وأوضحت رغدة نجاتي، أن مصر بها العديد من المراكز البحثية، وكذلك الجامعات على اختلافها سواء كانت حكومية أو خاصة، وجميعها مليئة بالأبحاث العلمية في كافة المجالات، إلا أنها تحتاج للخروج للنور وتنفيذ ما فيها من توصيات بما يعود بالنفع على الوطن.

التنمية المستدامة إطار بناء الجمهورية الجديدة

ولفتت النائبة، إلى أن خطة الدولة للتنمية المستدامة وفي إطار بناء الجمهورية الجديدة، يجب التركيز على البحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من مخرجاته في كافة المجالات، لاسيما القطاعات الخاصة بالإنتاج والصناعة بكافة أشكالها.

وأكدت رغدة نجاتي، أن الاستفادة من البحث العلمي والتطور التكنولوجي له مردود إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، أولا في تلبية الاحتياجات الخاصة بالمواطنين محليا بعيدا عن البحث عن الاستيراد الخارجي، فضلا عن تحقيق أفضل جودة ممكنة، بالإضافة إلى وضع اسم مصر عاليا أمام دول العالم في ملفات البحث العلمي.

وتوقعت عضو مجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تساهم في جذب العقول المصرية الرائدة في العديد من المجالات، لاسيما وأنها توفر مناخ جاذب، مع توفير كافة الإمكانيات لتحقيق أكبر استفادة من البحث العلمي لصالح مصر.