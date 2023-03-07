انطلاق فعاليات تدشين الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بحضور 4 وزراء

انطلقت منذ قليل، فعاليات تدشين الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة وحضور وزراء التعليم و الصحة و التخطيط و الزراعة و السفير البريطاني في القاهرة، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية وممثلي الهيئات التعليمية.

الاستراتيجية الجديدة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي

وأكّد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنَّ الاستراتيجية الجديدة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي وربط البحث العلمي بالتنمية للمجتمع، بجانب الاهتمام بتطوير و تحسين مستوى الخريج المصري يتماشى مع متطلبات السوق إقليميا ودوليا والثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الاستراتيجية الوطنية تناولت كافة ملفات قطاع وزارة التعليم العالي والجامعات.

وقال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إنَّ الاستراتيجية الكاملة لتطوير التعليم العالي هي بمثابة دافع كبير للتطوير الشامل لقطاع التعليم: «يسعدني ويشرفني الاشتراك في الاستراتيجية».